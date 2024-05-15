Apartman yöneticisini yaralayıp, eşinin boğazını kesmişti! İşte akıl sağlığı raporu!
Zonguldak'ta, 2 yıl önce apartman yöneticisi 60 yaşındaki Aydın Alkan'ı bıçakla yaralayıp, eşi 55 yaşındaki Hacer Alkan'ı da boğazını keserek öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılanan 25 yaşındaki Mert Serkan Lülleci için, mahkemenin talep ettiği akıl sağlığı raporu çıktı. Adli Tıp 4'üncü İhtisas Kurulu yaptığı incelemede oy birliği ile Lülleci'nin akıl sağlığının yerinde ve cezai ehliyetinin tam olduğuna karar verdi
Zonguldak'taki kan donduran olay, 6 Ağustos 2022’de Devrek ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.
KARI KOCAYA BIÇAKLA SALDIRDI
Mert Serkan Lülleci (25), aidat ve komşuluk ilişkileri nedeniyle husumetli olduğu apartman yöneticisi Aydın Alkan’ın (60) eşi Hacer Alkan'a (55), bina girişinde bıçakla saldırdı.
YÖNETİCİ YARALANDI, EŞİ ÖLDÜ
DHA'da yer alan habere göre Lülleci, eşinin çığlıklarını duyunca 4'üncü kattan inen apartman yöneticisi Aydın Alkan'ı da bıçakladı. Hacer Alkan hayatını kaybederken, Aydın Alkan yaralandı.
AĞIR MÜEBBET HAPİS TALEP EDİLDİ
Gözaltına alınıp, tutuklanan Mert Serkan Lülleci ile azmettirmekle suçlanıp, tutuksuz yargılanan babası İsmail Lülleci (57) hakkında 'kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs' suçlamalarıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
AKIL SAĞLIĞI RAPORU İSTENDİ
Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde mart ayında görülen duruşmada, Mert Serkan Lülleci için akıl sağlığı yönünden raporun beklenmesine ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.
AKIL SAĞLIĞI VE CEZAİ EHLİYETİ TAM
Mahkemenin talebiyle Adli Tıp 4’üncü İhtisas Kurulu tarafından oluşturulan rapor çıktı. Raporda, Lülleci’nin olay tarihinde akıl sağlığının yerinde ve cezai ehliyetinin tam olduğu belirtilerek, “Cezai sorumluluğunu müessir ve kişide şuur ve harekat serbestisini ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmadığı, adli dosya tetkikinde sanığın mezkur suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak boyutta bir akli arızanın içinde olduğuna delalet edecek herhangi bir tıbbi bulgu ve belgeye de rastlanmadığı, bu duruma göre Mert Serkan Lülleci’nin 6 Ağustos 2022 tarihinde sanığı bulunduğu suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu oy birliği ile mütalaa olunur” ifadelerine yer verildi.Apartman yöneticisi 60 yaşındaki Aydın Alkan, eşi Hacer Alkan'ı feci olayda kaybetmişti.