Apartman yöneticisini yaralayıp, eşinin boğazını kesmişti! İşte akıl sağlığı raporu!

Zonguldak'taki kan donduran olay, 6 Ağustos 2022’de Devrek ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

AKIL SAĞLIĞI VE CEZAİ EHLİYETİ TAM

Mahkemenin talebiyle Adli Tıp 4’üncü İhtisas Kurulu tarafından oluşturulan rapor çıktı. Raporda, Lülleci’nin olay tarihinde akıl sağlığının yerinde ve cezai ehliyetinin tam olduğu belirtilerek, “Cezai sorumluluğunu müessir ve kişide şuur ve harekat serbestisini ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmadığı, adli dosya tetkikinde sanığın mezkur suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak boyutta bir akli arızanın içinde olduğuna delalet edecek herhangi bir tıbbi bulgu ve belgeye de rastlanmadığı, bu duruma göre Mert Serkan Lülleci’nin 6 Ağustos 2022 tarihinde sanığı bulunduğu suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu oy birliği ile mütalaa olunur” ifadelerine yer verildi.

Apartman yöneticisi 60 yaşındaki Aydın Alkan, eşi Hacer Alkan'ı feci olayda kaybetmişti.