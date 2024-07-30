Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Anadolu'nun zengin geçmişini gelecek nesillere taşımak için çalışmaların hız kesmeden süreceğini belirtti.

Aphrodisias'ta benzersiz bir keşif: Kolosal Zeus Başı!💫 Yüzyıllar sonra gün ışığıyla yeniden buluşan mermer baş, Yunan mitolojisinde en güçlü ve önemli tanrı olan Zeus’un ihtişamını sergiliyor. Aphrodite Tapınağı'nın 50 metre batısında bulunan bu önemli eser, saç ve sakaldaki… pic.twitter.com/Re0C1JOwS7

Ersoy, "Aphrodisias'ta benzersiz bir keşif: Kolosal Zeus başı. Yüzyıllar sonra gün ışığıyla yeniden buluşan mermer baş, Yunan mitolojisinde en güçlü ve önemli tanrı olan Zeus’un ihtişamını sergiliyor. Aphrodite Tapınağı'nın 50 metre batısında bulunan bu önemli eser, saç ve sakaldaki muhteşem işçilik ile dikkati çekiyor " ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, mimari bir konsol ya da konsolun parçası olarak kabartma şeklinde oyulmuş 66 santimetre yüksekliğindeki sakallı kolosal mermer baş, 16 Temmuz'da Aydın'daki Aphrodite Tapınağı'nın 50 metre batısındaki bir alanda, yüzeyin oldukça yakın bir seviyesinde ters dönmüş bir durumda bulundu.

SAÇ STİLİ, SAKALI TACI BAŞIN ZEUS'A AİT OLDUĞUNU GÖSTERDİ

Baş, yoğun şekilde katılaşmış toprak birikintilerini gidermek için ön temizlik ve konservasyon işlemlerinden geçirildi. Orta taneli Aphrodisas mermerinden tek bir bloktan yapılmış olan eser, milattan sonra 2. ve 3. yüzyıl olarak tarihlendiriliyor.

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Yaşlı sakallı bir Olympos tanrısının kolosal başı, arkasındaki profilli konsoldan yüksek kabartma olarak öne doğru uzanıyor.

Saç stili, sakalı ve kral tacı olarak diademi, başın Aphrodisias'ta kent tanrıçası Aphrodite kadar önemli bir yerel tanrı olan Zeus’a ait olduğunu gösteriyor.