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Apple'ın yeni nesil akıllı saatleri de yürüyüş, koşu ve yüzme gibi spor aktivitelerinin takibi yapabilecek. Kullanıcılar, isterlerse akıllı saatleri isterlerse de telefonları üzerinden yaptıkları spor aktiviteleri ile ilgili istatistiklere ulaşabilecekler. Yazılım cephesindeki iyileştirmeler, kullanıcıya daha iyi bir deneyim sunacak.