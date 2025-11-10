Öğrenciler için yoğun geçen ilk dönemin ardından ara tatil geldi. Geçtiğimiz gün son kez ders başı yapan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, hafta sonu ile birlikte kısa bir dinlenme sürecine geçiyor. Tatilin başlamasıyla birlikte gözler okulların açılacağı tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan eğitim takvimi, ara tatilin süresi ve dönüş tarihine ilişkin detayları içeriyor. İşte detaylar...