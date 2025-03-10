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        Haberler Bilgi Yaşam Ara tatil ne zaman? MEB Ara tatil ve yaz tatili ne zaman, kaç gün sürecek?

        Ara tatil ne zaman? MEB Ara tatil ve yaz tatili ne zaman, kaç gün sürecek?

        Mart ayının ilk haftası geride kalırken, öğrenci ve veliler ara tatil için geri sayıma geçti. MEB eğitim takvmine göre birinci ara tatil kasım ayında gerçekleşti. Şimdi gözler Nisan ayı ara tatil tarihinde. İşte Nisan ara tatil ve yaz tatili tarihi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 11:30 Güncelleme: 10.03.2025 - 11:34
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        Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı takvime göre, okulların kapanış tarihi ve karne günü heyecanla bekleniyor. Uzun ve yoğun geçen bir akademik yılın ardından öğrenciler, dinlenmek ve keyifli bir yaz geçirmek için sabırsızlanıyor. Peki, 2025 yaz tatili ne zaman başlayacak? Karne günü hangi tarihe denk geliyor?

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        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 takvimine göre yaz tatili 20 Haziran Cuma günü alınacak karnelerin ardından başlayacak.

        İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

        İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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        MEB 2024-2025 TATİL TAKVİMİ

        MEB 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;

        Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024

        Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2025

        İkinci ara tatil: 31 Mart - 4 Nisan 2025

        Okulların kapanışı: 20 Haziran 2025

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