Milyonlarca öğrenci ikinci ara tatile ilişkin araştırmalar yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan eğitim - öğretim takvimine göre okullarda ilk ara tatil 14-18 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Peki, Ara tatil ne zaman ve Ramazan'da okullar tatil mi? İşte 2023 ikinci ara tatil tarihleri ve konuyla ilgili merak edilenler...