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        Haberler Gündem Kasım ara tatili için geri sayım! 2023 -2024 Ara tatil ne zaman, okullar ne zaman ara tatile girecek?

        Ara tatil ne zaman? İşte 2023-2024 ara tatil tarihleri

        Ara tatil sorgulamaları hız kazandı. 11 Eylül tarihi itibarıyla yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2023-2024 eğitim öğretim yılı başladı. Yeni öğretim dönemi ile ara tatil ve yaz tatili tarihleri merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimde ara tatil ve yaz tatili tarihleri belli oldu. İşte 2023 - 2024 ara tatil tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 15:44 Güncelleme: 04.10.2023 - 15:44
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        Okulların 11 Eylül Pazartesi günü açılması ile birlikte milyonlarca öğrenci tarafından ara tatil tarihi sorgulamaları hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 eğitim öğretim takvimini açıkladı. Peki, ara tatil ne zaman ve yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte MEB takvimi ile ara tatil tarihi hakkında güncel bilgiler...

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        YENİ EĞİTİM DÖNEMİ BAŞLADI

        Okullar 11 Eylül 2023 Pazartesi günü itibarıyla açıldı. Okulların açılmasıyla beraber öğrenciler, öğretmenler ve veliler yarıyıl tatilinin (sömestr) de ne zaman olduğunu merak ediyorlar.

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        2023-2024 yarıyıl tatilinin 19 Ocak 2024 Cuma günü başlayacağını duyuran MEB ikinci eğitim öğretim yarıyılının 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacağını açıkladı.

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        ARA TATİL TARİHLERİ

        Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

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        YAZ TATİLİ TARİHLERİ

        Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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