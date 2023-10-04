Kasım ara tatili için geri sayım! 2023 -2024 Ara tatil ne zaman, okullar ne zaman ara tatile girecek?

Kasım ara tatili için geri sayım! 2023 -2024 Ara tatil ne zaman, okullar ne zaman ara tatile girecek?

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Okulların 11 Eylül Pazartesi günü açılması ile birlikte milyonlarca öğrenci tarafından ara tatil tarihi sorgulamaları hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 eğitim öğretim takvimini açıkladı. Peki, ara tatil ne zaman ve yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte MEB takvimi ile ara tatil tarihi hakkında güncel bilgiler...