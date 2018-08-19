Kayseri'de, hız yapan bir sürücünün radara yakalanmamak için aracının bir rakamını kalemle boyadığı kameraya takıldı. Olay bu sabah saat 07.00 sıralarında Kayseri'de, eski şehir hastanesinin yakınında yaşandı. Aracıyla seyreden sürücünün boyayıp gizlemeye çalıştığı plakayla yolculuğu ise HABERTURK.COM takipçisi M. Ali Erdoğan tarafından görüntülendi.

'SÜRÜCÜNÜN YAPTIĞI SUÇ'

Görüntüleri bizimle paylaşan Erdoğan, "Sabah solumdan geçen İstanbul plakalı araca gayri ihtiyari baktığımda plakanın son üç rakamından ilk hanenin boya ile kapatıldığı gördüm ve hemen görüntüsünü çektim. Bir sürücünün radar ya da kameraya takılmamak için yapacağı bu girişimlerin suç olduğunu da bildiğim için insanları uyarmak adına bu görüntüyü çektim" dedi. Erdoğan, olaya ilişkin görüntüyü trafik şube polisleriyle de paylaşacağını söyledi.

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