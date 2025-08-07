Akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara ve döviz kurundaki değişimlere bağlı olarak sürekli olarak değişiyor. Bu sebeple güncel otogaz, benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Son olarak akaryakıt ürünlerinden motorine indirim geldi. Peki, motorine ne kadar indirim geldi, İzmir, Ankara, İstanbul’da motorin litre fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte 7 Ağustos 2025 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları…