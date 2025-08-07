Motorine indirim geldi, tabela değişti! 7 Ağustos 2025 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları
Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak motorine indirim geldi. Bu gelişme sonrası güncel akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere benzin, motorin ve LPG fiyatları şehirden şehire farklılık gösteriyor. Peki, motorine ne kadar indirim geldi, İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorin litre fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte 7 Ağustos 2025 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları...
MOTORİNE İNDİRİM GELDİ
Motorinin litre fiyatına ortalama 1 lira 70 kuruş indirim geldi.
İndirimli fiyatlar, 7 Ağustos Perşembe gününden itibaren tabelaya yansıdı.
BENZİN VE LPG’YE İNDİRİM VEYA ZAM GELECEK Mİ?
Benzin ve LPG fiyatlarında ise zam ya da indirim beklenmiyor.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 51.50 TL
Motorin litre fiyatı: 52.07 TL
LPG litre fiyatı: 26.51 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 51.35 TL
Motorin litre fiyatı: 51.95 TL
LPG litre fiyatı: 25.88 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 52.21 TL
Motorin litre fiyatı: 52.95 TL
LPG litre fiyatı: 26.40 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 52.53 TL
Motorin litre fiyatı: 53.29 TL
LPG litre fiyatı: 26.33 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.