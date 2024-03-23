Tekerlek jantlarının arasını temizlemek için ise eski bir diş fırçasını kullanabilirsiniz. Bununla birlikte bazı kişiler, ilk önce arabanızın en kirli kısmı yani tekerlekleri yıkayarak başlar, siz de isterseniz bu kısımdan başlayabilirsiniz ancak şart değil.