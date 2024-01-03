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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aracı bilerek üstlerine sürdü

        Aracı bilerek üstlerine sürdü

        Ümraniye'de alkollü bir şahsın, tartıştığı kişilerin üzerine aracını sürdüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 00:32 Güncelleme: 03.01.2024 - 00:51
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        Aracı bilerek üstlerine sürdü
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        Aracı bilerek üstlerine sürdü! Olay, dün 22.00 sıralarında İstanbul Ümraniye ilçesi, Yamanevler Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde yaşandı.

        İddiaya göre, cadde üzerinde daha önce aralarında husumet olan iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışma bir anda büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Gruptan bir kişi yanında getirdiği kurusıkı silahla ateş etmeye başladı.

        SAĞA SOLA KAÇIŞTILAR

        Gruptakiler sağa sola kaçışırken bir kişi hafif şekilde yaralandı. Tartışma sırasında alkol almak için gelen bir şahıs kendisine küfür edildiğini düşünerek gruptaki kişilerle tartışma yaşadı. Tartışma bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüştü.

        Grupta bulunan ticari araç sürücüsü, aracı caddedeki kişilerin üzerine sürdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan şahsın aracını, tartıştığı kişilerin üstüne sürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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