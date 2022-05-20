Araçtan ateş açıldı! ! ölü, 1 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Araçtan ateş açıldı! ! ölü, 1 yaralı
ABONE OL

Kaldırımda yürürken yanlarından geçen araçtan ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde oto galerici Nizam Kalkan ve A.D., kaldırımda yürürken, yanlarından geçen bir araçtan ateş açıldı. Kalkan'ın hayatını kaybettiği A.D.'nin ise yaralandığı saldırıdan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Araçtan ateş açıldı! ! ölü, 1 yaralı
Araçtan ateş açıldı! ! ölü, 1 yaralı
0:00 / 0:00
DHA

Etraftakilerin korkulu bakışlarla izlediği olay akşam saatlerinde Nusaybin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kaldırımda yürüyen oto galerici Nizam Kalkan ve A.D.'ye, yanlarından geçen seyir halindeki bir araçtan ateş edildi.

Nizam Kalkan ve A.D., vücutlarına isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, saldırganlar kaçtı. A.D. orada bulunan bir araçla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nizam Kalkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Kalkan'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Yaralı A.D.'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
GÜNDEM İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Selçuk Tepeli kimdir, kaç yaşında, nereli? FOX TV spikeri Selçuk Tepeli neden gündem oldu? Selçuk Tepeli ne yaptı, videosu var mı?
GÜNDEM Selçuk Tepeli kimdir, kaç yaşında, nereli?
CHP lideri, Başkan Böcek'in oğlunun nikah şahidi oldu
GÜNDEM CHP lideri, Başkan Böcek'in oğlunun nikah şahidi oldu
Feci olay! Sulama kanalına giren 2 genç boğuldu
GÜNDEM Feci olay! Sulama kanalına giren 2 genç boğuldu
Kilis'te DEAŞ operasyonunda bir terörist yakalandı
GÜNDEM DEAŞ operasyonunda 1 terörist yakalandı
Buse Naz Çakıroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Dünya Şampiyonu oldu
GÜNDEM Buse Naz Çakıroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?
5 yılda ezberledi 26 dakikada okudu
GÜNDEM 5 yılda ezberledi 26 dakikada okudu
Dolgu alanındaki yangın korkuttu
GÜNDEM Dolgu alanındaki yangın korkuttu
Son dakika: Art arda kayboldular! Önce kuaför sonra arkadaşı - Güncel haberler
GÜNDEM Art arda kayboldular! Önce kuaför sonra arkadaşı
Kars'taki 8 köyde şap karantinası
GÜNDEM Kars'taki 8 köyde şap karantinası

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.