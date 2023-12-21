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        Haberler Magazin Arak dizisinin Zeynep'i Öykü Karayel kimdir? Öykü Karayel kaç yaşında, aslen nereli?

        Arak dizisinin Zeynep'i Öykü Karayel kimdir? Öykü Karayel kaç yaşında, aslen nereli?

        Yapımını Most Production'ın üstlendiği yeni SHOW TV dizisi "Arak" bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Diziyi heyecanla bekleyen izleyiciler şimdiden: "Arak dizisinin Zeynep'i Öykü Karayel kimdir? Öykü Karayel kaç yaşında, aslen nereli?" sorularının yanıtlarını aramaya başladı. İşte cevaplar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 10:09 Güncelleme: 21.12.2023 - 10:09
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        Başrollerinde İlker Kaleli ile Öykü Karayel'i buluşturan Arak dizisi bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, Arak dizisinin Zeynep'i Öykü Karayel kimdir? Öykü Karayel kaç yaşında, aslen nereli? İşte gündemde olan soruların yanıtları...

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        ÖYKÜ KARAYEL KİMDİR?

        20 Ağustos 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Öykü Karayel, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezundur. Konservatuar öğrencisi iken Tiyatro Krek’de 2010 yılında “Güzel Şeyler Bizim Tarafta” adlı oyunda Ayşe rolünü oynamaya başlayan Karayel, performansı sayesinde 16. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde, “Efes Özel Ödülü”nü ve “Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Genç Yetenek Ödülü”nü kazanmıştır.

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        1.63 boyunda ve Başak burcu olan Öykü Karayel, Kıvanç Tatlıtuğ, Buğra Gülsoy gibi isimlerle birlikte Kuzey Güney dizisinde Cemre karakteri olarak boy göstermiş ve bu projeyle birlikte kariyerinde yükselişe geçmiştir.

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        ÖYKÜ KARAYEL EVLİ Mİ?

        Şarkıcı Can Bonomo ile 2018 yılında dünya evine giren Öykü Karayel, 2021 yılında ilk çocukları Roman'ı kucağına aldı.

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        ÖYKÜ KARAYEL OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

        2018 – Muhteşem İkili (Yağmur) (TV Dizisi)

        2017-2018 – Kalp Atışı (Eylül) (TV dizisi)

        2017 – Put Şeylere (Elif) (Sinema Filmi)

        2016 – İşe Yarar Bir Şey (Canan) (Sinema Filmi)

        2015 – Koyu Sarı: Toz (Azra) (Sinema Filmi)

        2015 – Bulantı (Aslı) (Sinema Filmi)

        2014-2014 – Kara Para Aşk (İpek) (TV Dizisi)

        2011-2013 – Kuzey Güney (Cemre) (TV dizisi)

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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