Haberler Magazin Kara dizisinin Zeynep'i Öykü Karayel kimdir? Öykü Karayel kaç yaşında, aslen nereli?

Kara dizisinin Zeynep'i Öykü Karayel kimdir? Öykü Karayel kaç yaşında, aslen nereli? Yapımını Most Production'ın üstlendiği yeni SHOW TV dizisi "Kara" bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Diziyi heyecanla bekleyen izleyiciler şimdiden: "Kara dizisinin Zeynep'i Öykü Karayel kimdir? Öykü Karayel kaç yaşında, aslen nereli?" sorularının yanıtlarını aramaya başladı. İşte cevaplar... Habertürk Giriş: 05.01.2024 - 17:05 Güncelleme: 05.01.2024 - 17:05 facebook

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Başrollerinde İlker Kaleli ile Öykü Karayel'i buluşturan Arak dizisi bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, Kara dizisinin Zeynep'i Öykü Karayel kimdir? Öykü Karayel kaç yaşında, aslen nereli? İşte gündemde olan soruların yanıtları...

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ÖYKÜ KARAYEL KİMDİR? 20 Ağustos 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Öykü Karayel, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezundur. Konservatuar öğrencisi iken Tiyatro Krek’de 2010 yılında “Güzel Şeyler Bizim Tarafta” adlı oyunda Ayşe rolünü oynamaya başlayan Karayel, performansı sayesinde 16. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde, “Efes Özel Ödülü”nü ve “Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Genç Yetenek Ödülü”nü kazanmıştır.