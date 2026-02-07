Arakçi’den sert uyarı: İsrail’e dokunulmazlık barış getirmez, çatışmaları büyütür

Konuşmasında Gazze’de yaşananları “soykırım” olarak nitelendiren Arakçi, İsrail’e tanınan dokunulmazlığın uluslararası hukuku çökerttiğini, bölgeyi ise kalıcı istikrarsızlığa sürüklediğini vurguladı.

Arakçi konuşmasına şu sözlerle başladı:

“Bölgemizin onlarca yıllık acı tecrübeyle öğrendiği ve bugün dünyanın yeniden, fakat yıkıcı bir insani bedelle fark ettiği bir gerçek var: Filistin yalnızca birçok mesele arasında bir başlık değildir. Filistin, Batı Asya’da ve ötesinde adaletin merkezî meselesidir. Aynı zamanda uluslararası hukukun hâlâ bir anlamı olup olmadığının, insan haklarının gerçekten evrensel kabul edilip edilmediğinin ve uluslararası kurumların güçlüleri mi yoksa zayıfları mı koruduğunun testidir.”

REKLAM

Filistin meselesinin artık klasik “işgal” tanımının ötesine geçtiğini ifade eden Arakçi, Gazze’de yaşananların bir savaş ya da iki taraf arasındaki bir çatışma olarak tanımlanamayacağını söyledi:

“Gazze’de tanık olduğumuz şey ne sıradan bir savaş ne de iki eşit taraf arasındaki bir çatışmadır. Yaşananlar, sivillerin yaşamının kasıtlı ve sistematik biçimde yok edilmesidir. Bu bir soykırımdır.”

Arakçi, İsrail’in Gazze’deki saldırılarının insanlığın ortak vicdanını yaraladığını belirterek, yaşananların yalnızca Müslümanları değil, farklı inançlardan milyonlarca insanı da sarstığını dile getirdi. Çocukların hayatının pazarlık konusu yapılamayacağını, aç bırakmanın bir silah olamayacağını ve hastanelerin savaş alanına dönüştürülemeyeceğini vurguladı. “Bugün Filistin yalnızca bir trajedi değil, dünyanın karşısına tutulmuş bir aynadır” diyen Arakçi, bu aynanın Filistinlilerin acısının yanı sıra, bu felaketi durdurma gücüne sahip olduğu hâlde sessiz kalan ya da yaşananları meşrulaştıran aktörlerin ahlaki çöküşünü de gösterdiğini söyledi. Üç kritik sonuç Arakçi’ye göre İsrail’in Gazze politikası ve kendisine tanınan dokunulmazlık, üç temel ve tehlikeli sonucu beraberinde getiriyor: REKLAM Küresel sonuç:İsrail’e tanınan dokunulmazlık, uluslararası hukuk düzenini ciddi biçimde zayıflattı. Arakçi, “Dünya, hukukun değil gücün belirleyici olduğu bir döneme sürükleniyor” diyerek, yeterli siyasi destek sağlandığında sivillerin bombalanmasının ve sınır ötesi suikastların dahi meşrulaştırılabildiğine dikkat çekti.

Bölgesel sonuç:İsrail’in yayılmacı politikalarının tüm bölgeyi istikrarsızlaştırdığını belirten Arakçi, sınır ihlalleri, suikastlar ve egemenlik ihlallerinin cezasız kaldığını söyledi. Gazze’de yıkım ve zorla yerinden etmenin bir “çözüm modeli” hâline gelmesi durumunda sıradaki hedefin Batı Şeria olacağını vurguladı. Bu sürecin, yıllardır dile getirilen “Büyük İsrail” projesinin fiili zemini olduğunu ifade etti. Yapısal sonuç:Arakçi, İsrail’in stratejik üstünlüğünü koruyabilmek için çevre ülkelerin askerî, ekonomik ve teknolojik olarak zayıflatılmasının hedeflendiğini söyledi. İsrail’in, denetim dışı kalan kitle imha silahları dâhil olmak üzere silahlanmasına sınırsız biçimde izin verildiğini, buna karşılık diğer ülkelerin savunma kapasitelerinin kısıtlandığını kaydetti. REKLAM “Bu ne silahların kontrolüdür ne de güvenliktir” diyen Arakçi, bunun kalıcı bir eşitsizlik ve hegemonya dayatması olduğunu söyledi. Yaptırım ve ortak eylem çağrısı Arakçi, yalnızca endişe dile getirmenin yeterli olmadığını belirterek uluslararası topluma somut adımlar atma çağrısında bulundu.