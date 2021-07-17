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Haberler Gündem SON DAKİKA! Yeni bir flamingo ölümü vakası! Yürek burkan görüntüler...
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Aralarında flamingoların da bulunduğu kuşların ölümleri endişeye yol açtı

İzmir'in Çiğli ilçesindeki Gediz Deltası'nda bulunan doğal sit alanında aralarında flamingoların da bulunduğu kuş ölümleri endişe uyandırdı. Bölgede inceleme yapan Çiğli Belediyesi ekipleri, kuşların ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlatırken, belediye yetkilileri olayda kaçak avlanma şüphesinin de olduğunu bildirdi

SON DAKİKA! Yeni bir flamingo ölümü vakası! Yürek burkan görüntüler...

Dün ilçeye bağlı Gediz Deltası'nda bulunan Ragıp Paşa Dalyanı'nda öğle saatlerinde telef olmuş, aralarında flamingoların da bulunduğu çok sayıda kuşun cansız bedeni bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Belediye yetkilileri bölgede inceleme yaparken, telef olan flamingoların cansız bedenleri toplandı.

Özellikle Kuş Cenneti ve Gediz Deltası'nda yoğun olarak bulunan flamingoların ve başka türden kuşların ölümüne ilişkin, Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

KAÇAK AVLANMA ŞÜPHESİ VAR

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Çiğli Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü yetkilileri, kuşların kaçak avlanma şüphesiyle telef olduklarını da değerlendirdiklerini, ölü bulunan kuşların vücudunda saçma izleri olup olmadığına dair inceleme yapılacağını bildirdi.

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