Arap ülkelerinden Netanyahu'ya tepki

Ülkelerin dışişleri bakanlıklarından konuya dair yazılı açıklamalar yapıldı.

Kuveyt, İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından "kardeş ülke" Suudi Arabistan'a ilişkin yapılan açıklamaları şiddetle kınadı.

Kuveyt'in, egemenliğini ve istikrarını tehdit eden tüm durumlarda Suudi Arabistan'ın yanında kararlı şekilde durduğu vurgulandı.

Ayrıca, Kuveyt'in Filistin halkını yerinden etmeyi hedefleyen her türlü girişimi de reddettiği ifade edildi.

UMMAN: REDDEDİYORUZ

Umman da Suudi Arabistan'la dayanışma içerisinde olduğunu; Netanyahu'nun Suudi Arabistan topraklarına dair açıklamalarını reddettiğini belirtti.

Açıklamada, "Tüm egemen toprakları üzerinde, başkenti Doğu Kudüs olan ve 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devletinin kurulması konusunda Umman'ın değişmez ve destekleyici tutumu" vurgulandı.

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BAHREYN: SORUMSUZ

Bahreyn de İsrail'in Suudi Arabistan topraklarında bir Filistin devleti kurulmasına ilişkin "sorumsuz" açıklamasına tepki gösterdi.

Netanyahu'nun açıklamasının, "uluslararası hukuk kurallarının ve Birleşmiş Milletler (BM) Antlaşması'nın açık bir ihlali olduğu ve şiddetle kınandığı" ifade edildi.

Ayrıca Bahreyn'in Suudi Arabistan'la dayanışma içerisinde olduğu belirtildi.

IRAK: PROVATİF

Irak ise İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Suudi Arabistan topraklarında bir Filistin devletinin kurulmasına ilişkin "provokatif" açıklamalarını kınadığını aktardı.

Bakanlık açıklamasında, "Suudi Arabistan'ın egemenliğinin açık bir ihlali ve Filistin halkının meşru haklarına saldırı teşkil eden, uluslararası hukuk kurallarını ve BM Antlaşması'nı ihlal eden bu açıklamaları kesin bir dille reddediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Irak'ın Suudi Arabistan'la dayanışma içerisinde olduğu ve ülkelerin güvenliğini, istikrarını ve egemenliğini destekleme konusundaki sağlam tutumu vurgulanan açıklamada "herhangi bir ülkenin ulusal egemenliğinin ihlal edilmesinin kesinlikle kabul edilemez olduğu" kaydedildi.

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YEMEN: TEHLİKELİ BİR TIRMANIŞ

Yemen, "provokatif ve küstah" şeklinde nitelendirdiği İsrail'in bu tutumunun "tüm bölgenin istikrarını tehdit eden tehlikeli bir tırmanış" olarak değerlendirdi.

İsrail'in sadece Suudi Arabistan'ı değil tüm bölgenin istikrarını tehdit ettiği konusunda uyarıda bulunan Yemen, uluslararası toplum ve BM'ye barışın sağlanması konusunda sarfedilen uluslararası çabaları sabote eden bu ihlaller karşısında tavizsiz ve net bir tavır sergilemeleri çağrısında bulundu.