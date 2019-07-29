Sağlık durumu iyi...

Ferdi Durdu’nun haberine göre, 5 yaşındaki Sadık Gürbüz 28 Temmuz pazar günü 17.00’da kayboldu. Ailesi çocuğu hiçbir yerde bulamayınca jandarmaya kayıp ihbarında bulunarak, yardım istedi.

Olay yerine giden jandarma, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Turgut Özal Tıp Merkezi Arama Kurtarma (TÖSAR) ekipleri, vatandaşlarla birlikte 600 kişilik ekip çocuğu bulmak için çalışma başlattı.

Çocuk, sabah 06.05’te Arapgir-Malatya karayolunun 10.kilometresi Kayakesen mahallesi mevkisinde İstanbul-Arapgir seferi yapan bir turizm şirketine ait otobüsün şoförü Murat Bülbül tarafından yol kenarındaki elektrik trafosunun yanında otururken bulundu.

İlçeye getirilen çocuk, jandarma ekiplerine teslim edildi. Arapgir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.