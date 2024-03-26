Araştırma: Virüsler daha çok hayvandan insana değil insandan hayvana bulaşıyor

University College London (UCL) bünyesinde yapılan çalışmada araştırmacılar, virüslerin türler arasındaki sıçramasını incelemek için küresel bir veri tabanı kullandı.

Yaklaşık 12 milyon sekansın olduğu veri tabanından faydalanılan araştırmaya göre, virüslerin insan ile hayvan arasında hareket ettiği durumlarda vakaların yüzde 64'ünde insanların hayvanları enfekte ettiği ortaya çıktı.

Araştırma ekibinde yer alan hesaplamalı biyolog Cedric Tan, yaptığı açıklamada, "Biz hayvanlara onların bize verdiğinden daha fazla virüs yayıyoruz" ifadesini kullandı.