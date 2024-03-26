Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Araştırma: Virüsler daha çok hayvandan insana değil insandan hayvana bulaşıyor

        Araştırma: Virüsler daha çok hayvandan insana değil insandan hayvana bulaşıyor

        Yeni yapılan araştırma, virüslerin daha çok hayvanlardan insanlara değil de insanlardan hayvanlara bulaştığını ortaya koydu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 09:42 Güncelleme: 26.03.2024 - 09:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Virüsler daha çok insandan hayvana bulaşıyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        University College London (UCL) bünyesinde yapılan çalışmada araştırmacılar, virüslerin türler arasındaki sıçramasını incelemek için küresel bir veri tabanı kullandı.

        Yaklaşık 12 milyon sekansın olduğu veri tabanından faydalanılan araştırmaya göre, virüslerin insan ile hayvan arasında hareket ettiği durumlarda vakaların yüzde 64'ünde insanların hayvanları enfekte ettiği ortaya çıktı.

        Araştırma ekibinde yer alan hesaplamalı biyolog Cedric Tan, yaptığı açıklamada, "Biz hayvanlara onların bize verdiğinden daha fazla virüs yayıyoruz" ifadesini kullandı.

        Tan, buna örnek olarak ise Covid-19'un, insanlara bulaşmasının ardından çok daha hızlı yayılmasını gösterdi.

        Bu bulguya ulaşılmasının nedenini, insan nüfusunun fazla ve dünyanın her yerine yayılmış olmasıyla ilişkilendiren Tan, ekip olarak bu sonucu beklemediklerini ancak "geçmişe bakıldığında mantıklı" olduğunu kaydetti.

        Tan, virüslerin insanlardan hayvanlara yayılmasının nesli tükenmekte olan birçok tür için tehdit oluşturduğunu da vurguladı.

        Araştırma, "Nature Ecology and Evolution" dergisinde yayımlandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Kate Middleton'ın komplo teorileri arkasında Çin, Rusya ve İran var"
        "Kate Middleton'ın komplo teorileri arkasında Çin, Rusya ve İran var"
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        Güvenlik kriziyle boğuşan ülkede en genç belediye başkanı öldürüldü!
        Güvenlik kriziyle boğuşan ülkede en genç belediye başkanı öldürüldü!
        Boeing'de yeni CEO arayışı
        Boeing'de yeni CEO arayışı
        Milliler bir ilki başardı!
        Milliler bir ilki başardı!
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        Almanya'da Köhn sevinci!
        Almanya'da Köhn sevinci!
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Yabancıların çekim merkezi
        Yabancıların çekim merkezi
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        Sağanak, kar ve toz taşınımı uyarıları
        Sağanak, kar ve toz taşınımı uyarıları
        Sanayide reel ücret endeksi arttı
        Sanayide reel ücret endeksi arttı
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        Imposter Sendromunu yenmek için 6 tavsiye
        Imposter Sendromunu yenmek için 6 tavsiye
        Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti
        Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti
        İstanbul’da dehşet
        İstanbul’da dehşet
        Moskova saldırısında onlarca kişiyi kurtaran 15 yaşındaki çocuk kahraman oldu
        Moskova saldırısında onlarca kişiyi kurtaran 15 yaşındaki çocuk kahraman oldu
        Çocuklarda migren tehlikesine dikkat!
        Çocuklarda migren tehlikesine dikkat!