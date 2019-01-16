Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre sonuçları Aralık 2017’de açıklanan ve 631 bin kişinin incelendiği bir çalışmada, en az 13 kanser türünün ana nedenleri içinde obezite veya fazla kilonun olduğu görülüyor. Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, "Yakın tarihli araştırmalar şunu gösteriyor ki obezite bu hızda yaygınlaşmaya devam ederse, gelecekte sigara ve diğer tütün ürünlerinden daha fazla yaşam kaybına neden olacak" diyerek önemli bilgiler veriyor.

TÜRKİYE’DE 15 YAŞ ÜSTÜ 100 KİŞİDEN 20’Sİ OBEZ

Obezite, en basit anlatımıyla vücutta birikmiş aşırı yağ doku olarak tanımlanıyor ve tartışmasız şekilde bir hastalık olarak değerlendiriliyor. Salgına dönüşmüş bu sorun, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yayılıyor. Türkiye verileri 15 yaş üzeri bireylerin yüzde 34’ünün fazla kilolu olduğunu, yüzde 20’sinin obez sınıfına girdiğini ve bu oranın her geçen gün arttığını gösteriyor. Yaşam süreleri son iki yüzyılda savaşlardan ve salgın hastalıklardan etkilense de yavaş ve kararlı bir artış gösteriyor. Yapılan çalışmalar son iki yüzyılda gözlenen bu artışın son 30 yılda artan obezite problemi nedeniyle yavaşladığını, bu soruna engel olunamaması durumunda yakında duracağını öngörüyor.

YETİŞKİNLERDE EN ŞİŞMANLAR MISIR’DA EN ZAYIFLAR VİETNAM’DA

2017’de yayımlanan obezite ve fazla kiloya dair şimdiye kadar yapılan en geniş araştırmaya göre;

* 1980 yılından beri 70 ülkede obezite sıklığı iki kat artmıştır ve diğer ülkelerde de artmaya devam etmektedir.

* Yetişkinlerde dünyanın en obez ülkesi yetişkin nüfusu yüzde 35.3’ü obez olan Mısır iken, en zayıf ülkesi yüzde 1.3 ile Vietnam.

* Çocuk ve ergenlerde dünyanın en obez ülkesi yüzde 12.7 ile ABD iken, en zayıf ülkesi yüzde 1.2 ile Bangladeş.

ÖLÜM ORANINI ERKEKLERDE 2, KADINLARDA 3 KATA ÇIKARTAN SONUÇ

Almanya’da 6139 kişi üzerinde yapılan bir diğer çalışmaya göre; Vücut kitle indeksi 40’ın üzerine çıktığında erkeklerde ölüm oranının 2, kadınlarda ise 3 kattan fazla arttığı belirtiliyor. Dikkat çekici gerçeklerden bir tanesi de genç bireylerde fazla kilonun her derecesinin yaşam beklentisinde azalmaya neden oluşu olarak görülüyor. Obezitenin görülme sıklığının yıllardır artış göstermesi ve artık daha erken yaşlarda ortaya çıkması ise çocuklarımızın daha dramatik tablolarla karşılaşacağı endişesine yol açıyor.