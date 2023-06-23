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Yeni yapılan bir araştırmaya göre, 2021'de dünya çapında 529 milyon kişiyi etkileyen diyabetin, küresel ölçekte artarak 2050'de 1.3 milyara ulaşacak.

"VERİLER ENDİŞE VERİCİ"

The Guardian'ın haberine göre, gelecek 30 yılda hiçbir ülkede diyabet vakalarının azalmayacağı tahminine yer verilen araştırmada, vakaların artan obezite ve sağlık hizmetlerine ulaşmada eşitsizlik nedeniyle 2 katına çıkması bekleniyor.

Uzmanlar verileri endişe verici olarak nitelendirerek, diyabetin küresel olarak çoğu hastalığı geride bıraktığını, insanlar ve sağlık sistemleri için önemli bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

"ERKEN TEŞHİSLE GERİYE ÇEVRİLEBİLECEK"

"The Lancet" dergisinde yayımlanan araştırmanın yazarları, vakaların büyük bir kısmını oluşturan Tip 2 diyabetin önlenebileceğine ve erken teşhisle geriye çevrilebileceğine dikkati çekti.

Araştırmacılar, düşük gelirli veya ırkçılığa maruz kalan grupların, insülin ilaçlarına ulaşması ve düşük hayat kalitesiyle kan şekerini kontrol etmesinin zorlaştığını, bu nedenle yaşam süresinin kısaldığını vurguladı.

7 KİŞİDEN 1'İNİ ETKİLEYECEK

Araştırmanın yazarlarından Dr. Alisha Wade, "Diyabet krizini önlemek için sosyo-ekonomik faktörleri anlamak, tanımak ve çözüme ulaştırmak şart" ifadesini kullandı.

Veriler, Birleşmiş Milletler'in (BM) 2050'de dünya nüfusunun 9.8 milyara ulaşacağı tahmini ile ele alındığında 7 kişiden 1'inin diyabet hastası olacağına işaret ediyor.

Sağlık Bakanlığı, Tip 2 diyabeti, insülin yetersizliği ve etkisizliğine bağlı gelişen ve en sık görülen diyabet tipi olarak tanımlıyor.