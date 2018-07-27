Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın bir bölümünde tedavisi süren Arda Turan'ın takımla çalıştığı belirtildi.

Emmanuel Adebayor'a ise takımdan ayrı program uygulandığı ifade edildi.

Açıklamada, dinamik ısınmayla başlayan antrenmanın, dayanıklılık çalışmasıyla devam ettiği ve dar alanda oyun ile sona erdiği aktarıldı.

Medipol Başakşehir, bu akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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