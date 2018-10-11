Berkay olayıyla tekrar gündeme gelen Arda Turan'ın geçmişteki vukuatları bir hayli fazla...
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Son yıllarda yaşadığı saha içi ve saha dışı olaylarla kariyeri büyük bir düşüşe geçen, son olarak da şarkıcı Berkay ile bir barda kavga eden Arda Turan'ın kariyerindeki vukuatları Goal.com derledi.
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22 Kasım 2006'daki Bordeaux maçında rakip takım oyuncularından Jurietti'ye kafa attı, kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
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17 Aralık 2007'de Sivasspor ile oynanan maçta Servet Çetin ile sahanın ortasında kavga etti.
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26 Ekim 2008'de Eskişehirspor ile oynanan maçta kendisini sarı kart göstermek için yanına çağıran Fırat Aydınus'a "Sen yanıma gel" diye tavır koydu.
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25 Ekim 2009'da Kadıköy'deki Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi iki takım oyuncuları ısınmak için sahya çıktığı zaman Arda Turan ile Cristian Baroni bir anda birbirine girdi. Aydın, Colin Kazım, Bilica gibi isimlerin de kavgaya karıştığı gözlendi. Futbolcular arasında itişmeler yaşanırken, stat görevlileri ve federasyon yetkililerinin araya girmesiyle olaylar büyümeden sona erdi.
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2010 yılının 21 Nisan'ı... Haftasonu oynanacak Bursaspor maçının hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapan Galatasaray'ın idmanın tatsız bir olay yaşandı. Kaptan Arda Turan ve Caner Erkin, yaşanan bir ikili mücadele sonrasında birbirine girdi. Bu sırada Arda, arkadaşına yumruk atarak dudağını patlattı. Olay, dönemin teknik direktörü Rijkaard'ın araya girmesi ile çözüldü.
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Galatasaray'ın, Gaziantepspor ile oynadığı maçta oyundan çıktıktan sonra tekrar sahaya girdiği için ihtar cezası aldı.
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Genç kaptan, Galatasaray'ın eski yöneticisi Haldun Üstünel'e "Sen kendi işine bak. Bana karışamazsın" diyerek rest çekti.
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2009 yılında Fransa'da tatilden döndüğünde yanındaki arkadaşı, havalimanı güvenlik görevlisiyle kavga etti.
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İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında cezalı olmasına rağmen soyunma odasına inmek istedi, ona izin vermeyen güvenlik görevlisiyle kavga etti.
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12 Nisan 2009'da Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan derbi mücadelesinde Fenerbahçeli Semih Şentürk'e yumruk attı.
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2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. Grup maçında Türkiye, deplasmanda Belçika'ya 2-0 yenildiği karşılaşmada tribünde istenmeyen bir olay yaşanmıştı. Maçı izleyen bir grup gurbetçi Fatih Terim ve Emre Belözoğlu'na laf attı. Arda Turan'ın da Terim ve Belözoğlu'nu koruması üzerine bir gurbetçi ayağa kalkarak Arda'ya 'erkeksen gel buraya' diyerek meydan okudu. Bunun üzerine Emre ve Arda gurbetçi taraftara 'madem çok erkeksin sen buraya gel, terbiyesizlik etme' şeklinde cevap verdi.
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20 Temmuz 2010'da Almanya'daki Fenerbahçe - Galatasaray "Dostluk" maçının Fenerbahçe'nin galibiyeti ile bitmesinden sonra ortalık karıştı. Bazı gurbetçi taraftarların sarı-kırmızılı ekibin futbolcularına saldırması üzerine Arda ve Sabri taraftarlarla kavga etti.
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Atletico Madrid forması giydiği dönemde yan hakemin verdiği karara sinirlenerek hakemin olduğu bölgeye kramponunu fırlattı.
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A Milli Takımımız'ın 2016'da İspanya ile karşılaştığı maçta taraftarlar Türk futbolculara tepki gösterince Arda Turan da iki elini tribünlere kaldırıp 'aferin size' şeklinde hareket yaptı. Bu hareketin ardından taraftar Arda Turan'a protestolarını arttırdı.
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Arda Turan Barcelona antrenman maçında antrenörlerden birinin kararını beğenmeyince sinirlenip ayağındaki kramponu fırlattı.
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Arda Turan'ın bir takipçisi, bir fotoğrafının altına 'Reklam yıldızlıklarından arta kalan zamanlarında futbolunu geliştirmeye çabalamanı tavsiye ederim. La Liga'da sezonun en kötü 11'ine girerek ülkemizi gururlandırdın. Hayat sana güzel. Şova devam.' şeklinde yorum yapınca, yıldız futbolcu çılgına döndü... Arda, bu yoruma 'Seni bulacağım, şov nasıl olacak göreceksin' şeklinde tehdit dolu sözlerle yanıt verdi.
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Barcelona'da forma giyen Arda Turan, idmana geç gittiğinden dolayı listeye alındı ve uyarı geldi.
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Arda Turan'ın, Makedonya maçının ardından milli takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye fiziki saldırıda bulundu.
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Euro 2016'da Fatih Terim ile 'prim tartışması' yaşadı. Ardından uzun süre Terim tarafından kadro dışı bırakıldı. A Milli Takım'ın başına Mircea Lucescu'nun geçmesinin ardından ise kadroya geri döndü.
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A Milli Takım'ın İzlanda'ya kaybedip 2018 Dünya Kupası'na katılma şansını kaybettiği maçtan çıkarken gülünce tepki çekti.
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Sivasspor maçında müsabakanın yardımcı hakemine saldırısı ve orta hakemine yönelik hakareti nedeniyle PFDK'ya sevk edilen ve kurul tarafından 16 maç men ile tarihi bir cezaya çarptırılan Arda Turan'ın hakemlere, "Şerefsizler! Hepinizi öldürmek lazım!" dediği ortaya çıktı.
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Arda Turan'ın bir barda şarkıcı Berkay ve eşi Özlem Şahin ile tartışma yaşadıktan sonra Berkay'ın burnunu kırdığı iddia edildi.
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