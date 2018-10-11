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2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. Grup maçında Türkiye, deplasmanda Belçika'ya 2-0 yenildiği karşılaşmada tribünde istenmeyen bir olay yaşanmıştı. Maçı izleyen bir grup gurbetçi Fatih Terim ve Emre Belözoğlu'na laf attı. Arda Turan'ın da Terim ve Belözoğlu'nu koruması üzerine bir gurbetçi ayağa kalkarak Arda'ya 'erkeksen gel buraya' diyerek meydan okudu. Bunun üzerine Emre ve Arda gurbetçi taraftara 'madem çok erkeksin sen buraya gel, terbiyesizlik etme' şeklinde cevap verdi.