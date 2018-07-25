Arda Turan kimdir? Kardeşi Okan Turan kimdir?

Okan Turan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Reha karakterini canlandırmış ve sevilen bir karakter olarak izleyicilerin aklında yer almıştı. Okan Turan'nın ağabeyi Arda Turan ise Türk futbolundaki başarılarıyla çoğu futbolseverin gönlünde taht kurmayı başarmıştı. Peki, Okan Turan ve Arda Turan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

OKAN TURAN KİMDİR?

Okan Turan, 1987 yılında İstanbul Bayrampaşa da doğmuştur. Eğitimini Haliç Üniversitesi Spor Akademisi Spor Yönetimi Bölümü’nde tamamlamıştır. Ayrıca oyunculuk eğitimi almıştır.

Küçüklüğünden beri oyunculuğa merak salmış olan Okan bunu okulda oynadığı tiyatrolarla göstermiştir ve ilk oyunculuk projesi olacak olan Beyaz Karanfil Dizisinde oynayarak kendini göstermiştir. Daha sonra Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a dahil oldu ve Reha rolüyle boy göstermiş olan Okan Turan, aynı zamanda futbolcu Arda Turan’ın kardeşidir.

ARDA TURAN KİMDİR?

Türk futbolunda üstün başarılarıyla önemli bir kariyere sahip olan Arda Turan, 30 Ocak 1987 tarihinde İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde dünyaya geldi. Babası Türk Hava Yolları'ndan emekli, annesi ev hanımı ve kardeşi oyuncu olan Arda Turan, lise eğitimini Fatih ilçesindeki Şehremini Lisesi'nde tamamlamıştır.

Adnan ve Yüksel Turan'ın ilk çocuğu olan Arda, futbol kariyerine doğduğu Bayrampaşa'nın Altıntepsi mahallesindeki amatör bir kulüp olan Altıntepsi Makelspor'da 10 yaşındayken oynamaya başladı. Çocukluğunda sokakta futbol oynamaya başlayan Arda,doğduğu mahalledeki arkadaşlarıyla birlikte oynadıkları orta-kafa-gol oyununun,orta ve pas yeteneğinin gelişmesinde önemli rol oynadığını ve dar sokaklarda futbol oynamasının da futbol tekniğini geliştirdiğini ifade etmiştir. Arda'nın futbol yeteneğine güvenen ailesi en büyük destekçileriydi.

Küçüklüğünden beri hayranı ve fanatiği olduğu Galatasaray takımında oynamak en büyük hayaliydi.”Bir gün saha'da antreman yaparken sahada biri gördü ve hayalimi sordu bende birgün Galatasaray'da oynamak olduğunu belirttim bana bir kart verdi ve seçmelere gitmemi söyledi bende o kartı götürerek seçmelere gittim yer kalmamış bir şekilde zorla girdim,o gün Galatasaray takımına seçildim.” ifadesinde bulundu ve Galatasaray’ın alt yapısında oynamaya başladı.”Hayat bir denge üstüne kuruludur,ben hayatı hep öyle görürüm” diye belirten Arda playstation ve tavla oynamayı,gezmeyi ve yaşamayı çok sevdiğini belirtti.

2000 yılında katıldığı Galatasaray seçmelerini kazandı ve 4 yıl boyunca Galatasaray alt yapısında forma giydi.Bu süre içinde 56 lig maçına çıktı ve 17 gol attı. Turan, kendi ifadeleriyle topa sahip olmayı, çabuk kaybetmemeyi ve maçın 90 dakika olduğunu unutmamayı, Galatasaray'daki teknik direktörü Gheorghe Hagi 'den öğrendi.

Galatasaray forması ile ilk resmi maçına 22 Ocak 2005 tarihinde Bursaspor ile oynan Türkiye Kupası maçına çıktı.Profesyonel olduktan sonra bir süre Galatasaray alt yapısında forma giydi. Galatasaray’ın PAF takımında dört yıl boyunca forma giyen futbolcu, Türkiye Milli Takımı ile de genç yaşta tanıştı. 2002 yılında, 16 yaş altı Milli Takım gençler kadrosunda kendisine yer buldu ve 2006 yılında Türkiye A Milli takımının kadrosuna girene kadar gençler takımında oynadığı toplam 79 maçta 15 gol atmayı başardı.

Turan, 2005-06 sezonunun ilk yarısı geride kaldığında Galatasaray'da forma şansı bulamamıştı. Kulüp tarafından tecrübe kazanması için Süper Lig'de mücadele eden Vestel Manisaspor'a, €500.000 ücretle kiralık olarak verildi.Vestel Manisaspor’da 99 numarayla oynayan Arda ilk maçına,Ankaragücü ile oynanan Süper Lig karşılaşmasında çıktı. Bu karşılaşma, profesyonel futbol yaşantısında ilk on birde başladığı ilk maç oldu. Maçın 53. dakikasında hem kulüp kariyerindeki hem de Süper Lig'deki ilk golünü attı. Vestel Manisaspor'un 18 Mart 2006 tarihinde Denizlispor'u 4-2 mağlup ettiği Süper Lig maçında, kariyerindeki 2. golünü attı. Galatasaray'a şampiyonluk yolunu açan, Vestel Manisaspor'un 5-3'lük Fenerbahçe galibiyetinde 2 asistlik performans gösterdi. Arda Turan, Galatasaray'a daha hazır bir halde dönmek amacıyla 1 sezon daha Vestel Manisaspor'da kiralık olarak oynamak istemesine rağmen,Fenerbahçe maçında kendisini izleyenler arasında bulunan Galatasaray başkan yardımcısı Adnan Polat'ın beğenisini kazandı ve onun talimatıyla bir sonraki sezon Galatasaray'a tekrar döndü. Turan, 2005-06 sezonunun ikinci yarısında Vestel Manisaspor'da toplam 15 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

Vestel Manisaspor'da geçirdiği yarım sezonda Galatasaraylı yöneticiler ve teknik ekip tarafından beğenilen Turan, 2006-07 sezonunda Galatasaray'a döndü. 4 Ağustos 2006 tarihinde Ankaraspor ile deplasmanda oynanan ve 1-1 biten Süper Lig maçının 46. dakikasında Hasan Şaş'ın yerine oyuna dahil olarak, 2006-07 sezonunda sarı-kırmızılı forma ile ilk maçına çıktı. 9 Ağustos 2006 tarihinde Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Mladá Boleslav ile oynanan 5-2 kazanılan karşılaşmada, 2 gol atıp 1 asist ile tamamlarken, attığı bu gol hem Galatasaray forması altındaki ilk resmi golü hem de bir Avrupa kupası maçında attığı ilk goldü. 4-0 galibiyetle tamamlanan Kayserispor karşılaşmasında ise ilk on birde başladı. Maçın 44. dakikasında attığı gol, Galatasaray formasıyla Süper Lig'deki ilk golü oldu.Arda Süper Lig’de oynadığı Galatasaray takımında çıktığı 127 maçta toplam 29 gol attı.

Milli takım ile 16 yaş altı kadrodan başlayarak uzun bir ilişkisi olan Arda Turan, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile beraber ilk defa, 2008 yılında sahaya çıktı. 25 Mayıs 2008 tarihindeki Türkiye-Uruguay maçında ilk resmi golünü atan Turan, 11 Haziran 2008 tarihinde oynanan İsviçre-Türkiye maçında attığı son dakika golü ile maçın adamı seçildi. A Milli Takım ile beraber sahaya çıktığı 34 maçta toplam 5 gol’e imza attı.

Arda,2008 Temmuz ayında İspanyol dergi Don Balon tarafından "Dünyanın En İyi 100 Genç Oyuncusu" listesinde 8’inci sıraya uygun görüldü. Arda Turan, yardıma muhtaç çocuklara ve vakıflara; Özellikle "Türkiye Böbrek Vakfı" ve Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) organizasyonlarında sık sık yer almaktadır. 2009 yılından bu yana sinema ve televizyon dünyasının tanınmış isimlerinden Sinem Kobal ile birlikte olan Arda Turan 2012 yılının Ocak ayında nişanlandı fakat aralarında geçen anlaşamamazlıklar yüzünden 2013 yılının sonlarında ayrıldılar. 2012 yılında oyuncu ve model Paris Hilton ile birlikte bir giyim firması reklamında oynadı.

Arda Galatasaray'da gösterdiği başarılardan sonra 2011 Ağustos ayında Atletico Madrid'le 4 yıllık sözleşme imzaladı ve Galatasaray bu transferden 12 Milyon Euro bonservis bedeli aldı. Oynadığı ilk sezonda 11 numaralı formayı giyen Arda, 2012-2013 sezonunda ise 10 numaralı formayı giydi. Arda, Atletico Madrid'de ilk golünü UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic'e karşı atmıştır, La Liga'daki ilk golünü ise 11 Aralık 2011 tarihinde oynanan ve 4-2 kaybedilen RCD Espanyol deplasmanında 82. dakikada atmıştır.

Arda, Madrid ekibiyle birlikte 9 Mayıs 2012 tarihinde Avrupa Ligi final maçında Athletic Bilbao ile oynanan ve Atletico'nun 3-0 kazandığı maç ile birlikte, Türkiye dışından bir kulüple Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan 2. Türk futbolcu olmuştur.

Atletico Madrid takımında forma giyen Arda 31 Ağustos 2012 tarihinde Chelsea takımıyla oynanan Süper Kupa maçında 4-1 Atletico Madrid'in galibiyeti ile bitirerek Süper Kupa'yı kaldırma başarısı göstermiştir.

Futbol hayatında üstün başarılarıyla dünyaca tanınan Bayrampaşanın altın çocuğu Arda Turan 2015-16 sezonu öncesinde 41 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında dünyanın en büyük kulübü olan Barcelona'ya transfer oldu ve en pahalı Türk oyuncu unvanını elde etti.

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