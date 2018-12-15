Türkiye-Gürcistan sınırında yer alan ve 14 kilometrekarelik bölümü Türkiye'de bulunan Ardahan'ın Çıldır İlçesi sınırlarındaki Aktaş Gölü yüzeyinin büyük kısmı buzla kaplandı. Aktaş Gölü kıyısındaki Çıldır İlçesi'ne bağlı Kenarbel Köyü'nde yaşayanlar, gölün yüzeyini kaplayan buzu kırarak hayvanlarının su ihtiyacını gidermeye çalışıyor.

"BUZUN ÜZERİNE ÇIKMAYIN!" UYARISI

AA'da yer alan habere göre donan gölde bulunan karabatakların ise toplu halde göl üzerindeki görüntüleri ilgi çekti. Yetkililer, göl yüzeyindeki buz tabakasının ince olması nedeniyle üzerine çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu. Kenarbel Köyü Muhtarı Serkan Akgün, gölün bu yıl geç donduğunu, bu nedenle karabatakların henüz göç etmediğini belirtti.

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