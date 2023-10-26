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        Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan Ardahan Valisi Çiçek'i ziyaret etti

        Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'e ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 20:02 Güncelleme: 26.10.2023 - 20:02
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        Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan Ardahan Valisi Çiçek'i ziyaret etti
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        Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'e ziyarette bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Çiçek makamında Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan ile bir süre görüştü.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Çiçek, Yazgan'ın bölgede yapacağı çalışmalarında başarılar diledi.

        Yazgan, daha sonra kentteki üyelerinin bulunduğu kurumları ziyaret etti.

        Yazgan'ın ziyaretlerine Genel Başkan Yardımcıları Halil Küçükdevlet ve Ahmet Kızıl ile Ardahan İl Temsilcisi Ferman Güler de eşlik etti.

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