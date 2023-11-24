Ardahan'da "13. Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı Ardahan'da Tarım ve Orman Bakanlığının organize ettiği "13. Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı.

Ardahan'da Tarım ve Orman Bakanlığının organize ettiği "13. Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı.

Bakanlığın tarıma dikkati çekmek amacıyla düzenlediği sergi, tarihi Kongre Binası'nda sanatseverlerle buluştu.

Sergide, 81 ilde çekilen ve dereceye girmiş tarım, orman, hayvancılık ile günlük yaşama dair fotoğraflar yer alıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, açılışta yaptığı konuşmada, serginin Kongre Binası'nda açılmasının ayrı bir önem taşıdığını belirterek, "3-5 Ocak 1919'da Ardahan Kongresi'ne ev sahipliği yapmış bir bina. Burada alınan kararlarla, Kurtuluş Savaşı'na giden yolda Erzurum ve Sivas kongrelerinden önce Türk Milli Mücadele'sinin yol haritası çizilmiştir." diye konuştu.

Her şehirde 2 gün açık kalacak sergi, Ardahan'ın ardından Doğu Anadolu turuna devam edecek.

Açılışa, Vali Yardımcısı ve Damal Kaymakamı Semih Cembekli, İl Sağlık Müdürü İshak Askeroğlu ve kurum yetkilileri katıldı.