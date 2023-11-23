Ardahan'da 4'üncü kattan düşen kadın öldü

Ardahan'da oturdukları lojmanın 4'üncü katından düşen kadın hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Ardahan Üniversitesi lojmanlarında oturan bir akademisyenin eşi 2 çocuk annesi Z.D. (40), 4. kattaki evlerinin camını temizlerken dengesini kaybederek zemine düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik birimleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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