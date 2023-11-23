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        Ardahan'da 4'üncü kattan düşen kadın öldü

        Ardahan'da oturdukları lojmanın 4'üncü katından düşen kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 16:45 Güncelleme: 23.11.2023 - 17:10
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        Ardahan'da 4'üncü kattan düşen kadın öldü
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        Ardahan'da oturdukları lojmanın 4'üncü katından düşen kadın hayatını kaybetti.

        İddiaya göre, Ardahan Üniversitesi lojmanlarında oturan bir akademisyenin eşi 2 çocuk annesi Z.D. (40), 4. kattaki evlerinin camını temizlerken dengesini kaybederek zemine düştü.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik birimleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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