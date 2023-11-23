Ardahan Valiliği kış lastiği uygulamasını 25 Kasım'a çekti

Ticari araçlar için kış lastiği kullanım zorunluluğu, Ardahan'da 25 Kasım'da başlayacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte kış mevsimi şartlarının ağırlığına dikkati çekilerek, 1 Aralık tarihli uygulamanın 25 Kasım'a çekildiği bildirildi.

Yoğun kar yağışı ve hava sıcaklıkların düşmesi dolayısıyla zeminde meydana gelen buzlanmaların trafiği aksattığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Araçların yol tutuşlarını arttırmak ve olası trafik kazalarının önüne geçebilmek amacıyla, ilimiz sınırları dahilinde yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlar ile ticari yolcu taşımacılığı yapan otomobiller için daha önce 1 Aralık 2023 olan zorunlu kış lastiği uygulaması, 25 Kasım 2023 tarihine çekilmiştir. Sürücülerin kurallara uyarak, 25 Kasım tarihinden itibaren kış lastiği kullanmaları gerekmektedir."