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        Ardahan'da terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı

        Ardahan'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 12:18 Güncelleme: 23.11.2023 - 12:18
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        Ardahan'da terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı
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        Ardahan'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen K.Y. ekiplerce gözaltına alındı.

        Şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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