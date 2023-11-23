Ardahan'da terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı

Ardahan'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen K.Y. ekiplerce gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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