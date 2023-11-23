Ardahan'da soğuk hava nedeniyle Kura Nehri'nin yüzeyinde buz tabakası oluştu

Ardahan'da soğuk hava nedeniyle Kura Nehri'nin yüzeyinin bir bölümü buz tuttu.

Gece sıcaklığın sıfırın altında 11 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Dondurucu soğuklar nedeniyle Kura Nehri'nin yüzeyinin eski garaj ve köprü bölgesi buzla kaplandı.

Kent merkezinde de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.