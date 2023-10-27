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        Ardahan'da "siren" sistemindeki çalışma nedeniyle vatandaşlar uyarıldı

        Ardahan'da olağanüstü durumlarda hızlı haberleşme için sirenlerin bakım ve onarımının yapılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 19:26 Güncelleme: 27.10.2023 - 19:26
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        Ardahan'da "siren" sistemindeki çalışma nedeniyle vatandaşlar uyarıldı
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        Ardahan'da olağanüstü durumlarda hızlı haberleşme için sirenlerin bakım ve onarımının yapılacağı bildirildi.

        Ardahan Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesindeki siren sisteminde yıllık bakım ve kontrol yapılacak.

        Sirenlerin 30 Ekim Pazartesi 10.00 ila 11.00 saatleri arası çaldırılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Sirenler 3'er dakikalık süre ile sarı, kırmızı ve radyoaktif serpinti ikazı şeklinde çaldırılacağından halkımızın paniğe kapılmaması önemle duyurulur."

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