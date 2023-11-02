Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da yasa dışı yayın yapan 350 internet sitesi erişime kapatıldı

        Ardahan'da yasa dışı yayın yaptıkları tespit edilen 350 internet sitesine erişim engeli getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 22:06 Güncelleme: 02.11.2023 - 22:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da yasa dışı yayın yapan 350 internet sitesi erişime kapatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ardahan'da yasa dışı yayın yaptıkları tespit edilen 350 internet sitesine erişim engeli getirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda ekim ayında dolandırıcılık amaçlı kullanılan, yasa dışı bahis oynatılan, fuhuş ve müstehcenlik içeren, sağlık için tehlikeli madde temin edilen, dezenformasyon ve terör propagandası içerikli internet siteleri ve sosyal medya hesapları tespit edildi.

        Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca alınan idari tedbir kararı gereği 350 internet sitesi erişime kapatıldı.

        Sosyal medya üzerinden 150 bin 150 lira dolandırıcılık olayına ise anlık müdahale edilerek, vatandaşların parasının iadesi sağlandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bir kadın daha koca kurbanı oldu!
        Bir kadın daha koca kurbanı oldu!
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Netanyahu: Acı kayıplarımız var
        Netanyahu: Acı kayıplarımız var
        Polat çiftinin araçları havadan görüntülendi!
        Polat çiftinin araçları havadan görüntülendi!
        PFDK'den İsmail Kartal kararı!
        PFDK'den İsmail Kartal kararı!
        Köpek eğitmeni, müşterisini öldürdü
        Köpek eğitmeni, müşterisini öldürdü
        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "İnsanlar acı çekiyor"
        "İnsanlar acı çekiyor"
        Yabancı yatırımcının beklentisi ne?
        Yabancı yatırımcının beklentisi ne?
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        Turda aşk başkadır
        Turda aşk başkadır
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?

        Benzer Haberler

        Ardahan'da 3 düzensiz göçmen yakalandı
        Ardahan'da 3 düzensiz göçmen yakalandı
        Ardahan'da farkı suçlardan aranan 8 zanlı tutuklandı
        Ardahan'da farkı suçlardan aranan 8 zanlı tutuklandı
        Ardahan'da Gazze'ye destek için kermes düzenlendi
        Ardahan'da Gazze'ye destek için kermes düzenlendi
        Ardahan'da cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışan zanlı tutuklandı
        Ardahan'da cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışan zanlı tutuklandı
        Ardahan ve Kars'ta soğuk hava kırağı, buzlanma ve sis oluşturdu
        Ardahan ve Kars'ta soğuk hava kırağı, buzlanma ve sis oluşturdu
        Ardahan'da arama kararı bulunan 8 şüpheli yakalandı
        Ardahan'da arama kararı bulunan 8 şüpheli yakalandı