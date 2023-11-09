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        Ardahan Valisi Çiçek'ten "10 Kasım" mesajı

        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 17:57 Güncelleme: 09.11.2023 - 17:57
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        Ardahan Valisi Çiçek'ten "10 Kasım" mesajı
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        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Çiçek, mesajında, ebediyete intikalinin 85'inci yılında Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andıklarını belirtti.

        Atatürk'ün ülkenin içinde bulunduğu zor şartlara ve sahip olduğu sınırlı imkanlara rağmen Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna liderlik ettiğini aktaran Çiçek, şunları kaydetti:

        "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük ideali, Türkiye'yi birlik ve beraberlik içinde, müreffeh bir ülke olarak muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktı. Bugün, önüne 'Türkiye Yüzyılı' hedefini koyan ve büyük Türkiye yolunda hızla ilerleyen ülkemiz, her alanda gerçekleştirdiği atılımlarla büyük mesafeler katetmekte. Dünyanın en saygın ülkeleri arasında yer almaktadır. Bizlere düşen görev ise geleceğe güvenle bakabilmek için milletçe birlik ve beraberlik içerisinde daha çok çalışmak ve geçmişimizden güç alarak, ülkemizin hedeflerine katkı sunmaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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