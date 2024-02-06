Erzurum, Ardahan ve Kars'ta 909 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum'da aralıklarla etkili olan kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 667 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 909 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

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