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        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta 909 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 909 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 10:22 Güncelleme: 06.02.2024 - 10:22
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        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta 909 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 909 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Erzurum'da aralıklarla etkili olan kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 667 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların kapalı olduğu mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan'da 220, Kars'ta 22 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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