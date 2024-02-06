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        Ardahan'da eğitime 'kar' engeli; Posof-Ardahan kara yolu kapandı

        ARDAHAN'ın Posof ilçesinde kar yağışı nedeniyle 49 köy ile Posof-Ardahan kara yolu, ulaşıma kapandı. Çok sayıda araç yolda kalırken; Ardahan Valiliği, okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 09:48 Güncelleme: 06.02.2024 - 09:50
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        Ardahan'da eğitime 'kar' engeli; Posof-Ardahan kara yolu kapandı
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        ARDAHAN'ın Posof ilçesinde kar yağışı nedeniyle 49 köy ile Posof-Ardahan kara yolu, ulaşıma kapandı. Çok sayıda araç yolda kalırken; Ardahan Valiliği, okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.

        Posof ilçesinde gece saatlerinde başlayıp, sabah etkisini artıran kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Posof-Ardahan kara yolu ile 49 köy yolu ulaşıma kapandı; çok sayıda araç yolda kaldı. Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı ilçede Karayolları ile İlçe Özel İdare ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

        Öte yandan Ardahan Valiliği, il genelinde okulların tatil edildiğini açıkladı. Engelli personelin de izinli olduğunun belirtildiği açıklamada, "Ardahan ilimiz genelinde 1 (bir) gün süre ile eğitim öğretime ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeline bir gün idari izin verilmiştir" denildi.

        Ardahan ve ilçelerinde en düşük sıcaklıklar ise şöyle gerçekleşti: 

        Merkez eksi 7.0, Damal eksi 7.4, Göle eksi 10.6, Hanak eksi 6.7, Posof eksi 3.8, Çıldır eksi 8.8. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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