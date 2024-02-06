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        Ardahan'da kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi

        Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 07:20 Güncelleme: 06.02.2024 - 07:20
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        Ardahan'da kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi
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        Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığı belirtildi.

        Tüm okulların bugün tatil edildiği belirtilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

        Vali Hayrettin Çiçek de sosyal medya platformu "X" hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrenciler, bir günlük arayı kitap okuyarak geçirelim, sizleri çok seviyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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