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        50 dolandırıcılık suçundan 68 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü İstanbul'da yakalandı

        Ardahan'da aranan ve 50 dolandırıcılık suçundan 68 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İstanbul'da yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 17:17 Güncelleme: 02.02.2024 - 17:17
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        50 dolandırıcılık suçundan 68 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü İstanbul'da yakalandı
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        Ardahan'da aranan ve 50 dolandırıcılık suçundan 68 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İstanbul'da yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik il merkezi ve dışında çalışma yaptı.

        Ardahan ve İstanbul'da polisin ortak yürüttüğü çalışmada, 50 farklı "dolandırıcılık" suçundan hakkında 68 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T'nin Esenyurt'ta bir adreste saklandığı belirlendi.

        Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan S.T, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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