50 dolandırıcılık suçundan 68 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü İstanbul'da yakalandı

Ardahan ve İstanbul'da polisin ortak yürüttüğü çalışmada, 50 farklı "dolandırıcılık" suçundan hakkında 68 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T'nin Esenyurt'ta bir adreste saklandığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik il merkezi ve dışında çalışma yaptı.

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