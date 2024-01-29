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        Ardahan'da karla mücadele ekipleri, veterinerlerin yolu kapalı köylere ulaşımını sağladı

        Ardahan İl Özel İdaresi ekipleri, aşılama çalışması yapan veterinerlerin yolu kar nedeniyle kapalı olan köylere ulaşımını sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 22:22 Güncelleme: 29.01.2024 - 22:22
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        Ardahan'da karla mücadele ekipleri, veterinerlerin yolu kapalı köylere ulaşımını sağladı
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        Ardahan İl Özel İdaresi ekipleri, aşılama çalışması yapan veterinerlerin yolu kar nedeniyle kapalı olan köylere ulaşımını sağladı.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden 3 kişilik ekip, buzağı ölümlerini önlemeye yönelik başlatılan aşı programı kapsamında, Damal ilçesine bağlı Otağlı köyüne doğru yola çıktı.

        Otağlı köyü yolunun Damal yol ayrımında itibaren kapalı olduğu bilgisinin alınması üzerine karla mücadele ekiplerinden yardım istendi.

        Ekiplerin çalışması sonucu yol ulaşıma açıldı. Köye giden veterinerler, araçların çıkamadığı noktalara da yürüyerek ulaşarak aşılama çalışmasını gerçekleştirdi.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü kentte, kar kalınlığı yarım metreye ulaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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