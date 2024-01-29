Ardahan'da buzlanma nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı

Ardahan'da yoğun buzlanma ve sis ulaşımı aksattı.

Gün içinde etkili olan açık hava, akşam saatlerinde yerini sise bıraktı.

Aniden bastıran sisle birlikte hava sıcaklığının sıfırın altında 16 dereceye kadar düşmesiyle yollarda yoğun buzlanma oluştu.

Kent merkezindeki cadde ve sokaklarda oluşan buzlanma nedeniyle araçlar patinaj yaptı, ilerlemekte güçlük çekti.

Kongre ve Kazım Karabekir caddelerinde ilerleyemeyen araçlara vatandaşlar yardımcı oldu.

Buzlanmanın yoğunlaştığı kavşaklarda belediye ekipleri tuzlama çalışması yaptı.

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