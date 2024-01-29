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        Ardahan'da buzlanma nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı

        Ardahan'da yoğun buzlanma ve sis ulaşımı aksattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 19:37 Güncelleme: 29.01.2024 - 19:56
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        Ardahan'da buzlanma nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı
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        Ardahan'da yoğun buzlanma ve sis ulaşımı aksattı.

        Gün içinde etkili olan açık hava, akşam saatlerinde yerini sise bıraktı.

        Aniden bastıran sisle birlikte hava sıcaklığının sıfırın altında 16 dereceye kadar düşmesiyle yollarda yoğun buzlanma oluştu.

        Kent merkezindeki cadde ve sokaklarda oluşan buzlanma nedeniyle araçlar patinaj yaptı, ilerlemekte güçlük çekti.

        Kongre ve Kazım Karabekir caddelerinde ilerleyemeyen araçlara vatandaşlar yardımcı oldu.

        Buzlanmanın yoğunlaştığı kavşaklarda belediye ekipleri tuzlama çalışması yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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