Trabzonspor - Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN

STAT: Papara Park

HAKEM: Tugay Kaan Numanoğlu

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

TRABZONSPOR: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Fernandez, Eren, Berat, Mendy, Bardhi, Visca, Fountas, Enis

KASIMPAŞA: Ali Emre, Winck, Taylan, Yasin, Ben Ouanes, Gökhan, Aytaç, Fall, Hajradinovic, Oğulcan, Nanu Da Costa

Trabzonspor, ligdeki son iki maçında Galatasaray ve Çaykur Rizespor'a kaybetti. Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Kasımpaşa karşısında galip gelerek tekrardan çıkış yakalamak istiyor. Karadeniz ekibi, ligde sahasında oynadığı son dört maçta bir galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı.

Ligde son olarak Siltaş Yapı Pendikspor'a mağlup olan Kasımpaşa ise son dört dış saha maçında bir kez kazandı. Sami Uğurlu'nun öğrencileri, bu süre zarfında tek galibiyetini 3-1'lik skorla Beşiktaş'a karşı elde etti. REKLAM MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

Öne çıkanlar: ● Kasımpaşa ile oynadığı son altı Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Trabzonspor (4G 1B), tek mağlubiyetini geçen sezon deplasmanda aldı (0-2). ● Kasımpaşa, 2013/14 sezonundan bu yana Trabzonspor'a konuk olduğu Süper Lig maçlarında aldığı üç galibiyette toplam 15 gol atarken, puan kaybettiği yedi karşılaşmada sadece üç gol sevinci yaşayabildi (3B 4M).