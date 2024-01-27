Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 207 köy yolu ulaşıma açıldı

        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 207 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 21:13 Güncelleme: 27.01.2024 - 21:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 207 köy yolu ulaşıma açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 207 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Bilal Emin, AA muhabirine, kent merkezi ve ilçelerde gün boyu etkili olan kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığını söyledi.

        Kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin yoğun çalışma yürüttüğünü belirten Emin, "Ekiplerimiz özellikle tipinin etkili olduğu noktalarda çalışmalarını yoğunlaştırdı. Gün içinde kapanan 207 köy yolunun tamamını açtık.” dedi.

        Emin, ekiplerin yollarda genişletme çalışmasına devam ettiğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Köprüdeki otomobil alev alev yandı
        Köprüdeki otomobil alev alev yandı
        Mehmetçik kar kış dinlemiyor
        Mehmetçik kar kış dinlemiyor
        İzmir Şehir Hastanesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmirlilere mesaj
        İzmir Şehir Hastanesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmirlilere mesaj
        Doğumda başkasına satılan ikizler, 19 yaşında TikTok videosuyla birbirini buldu
        Doğumda başkasına satılan ikizler, 19 yaşında TikTok videosuyla birbirini buldu
        Tuchel'den Sacha Boey açıklaması!
        Tuchel'den Sacha Boey açıklaması!
        Beyin kanaması geçirdi
        Beyin kanaması geçirdi
        AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıkladı
        AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıkladı
        Hem İstanbul'a hem Ankara'ya yakın... Buzla kaplandı!
        Hem İstanbul'a hem Ankara'ya yakın... Buzla kaplandı!
        Hem korkuttu hem gülümsetti! O anlar kamerada!
        Hem korkuttu hem gülümsetti! O anlar kamerada!
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Doncic, NBA efsaneleri arasına girdi!
        Doncic, NBA efsaneleri arasına girdi!
        Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu
        Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu
        Evlada acı veda
        Evlada acı veda
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Yükselişe geçti
        Yükselişe geçti
        ABD Senatosu'ndan, F16 satışına yeşil ışık
        ABD Senatosu'ndan, F16 satışına yeşil ışık
        "Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadeleye devam edilecek"
        "Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadeleye devam edilecek"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Ardahan'da tilkilerin av mesaisi görüntülendi
        Ardahan'da tilkilerin av mesaisi görüntülendi
        Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor
        Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor
        Çığın düştüğü Ardahan-Artvin kara yolunda genişletme çalışması sürüyor
        Çığın düştüğü Ardahan-Artvin kara yolunda genişletme çalışması sürüyor
        Sibirya soğuklarının etkisindeki Ardahan'da ağaçlar kırağı tuttu
        Sibirya soğuklarının etkisindeki Ardahan'da ağaçlar kırağı tuttu
        Ardahan-Artvin kara yoluna çığ düştü
        Ardahan-Artvin kara yoluna çığ düştü
        Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda açılan tır parkıyla araç yoğunluğunun önlenm...
        Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda açılan tır parkıyla araç yoğunluğunun önlenm...