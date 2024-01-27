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        Ardahan'da tilkilerin av mesaisi görüntülendi

        Ardahan'da, aç kalan kızıl tilkilerin kar altında yem arayışı kameralara yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 13:44 Güncelleme: 27.01.2024 - 13:53
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        Ardahan'da tilkilerin av mesaisi görüntülendi
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        Ardahan'da, aç kalan kızıl tilkilerin kar altında yem arayışı kameralara yansıdı.

        Kar yağışının aralıklarla devam ettiği ve hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte bozayı, vaşak, kurt ve tilki gibi yaban hayvanları yem bulmakta güçlük çekiyor.

        Ardahan-Artvin kara yolunun Sulakyurt mevkisindeki farklı noktalarda 2 tilkinin karla kaplı alanda yem arayışı görüntülendi.

        Uzun süre alanda yem arayan bir tilkinin avını yakalama anı ise kameraya yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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