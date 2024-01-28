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        Yalnızçam Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı

        Ardahan'da hafta sonunu fırsat bilenler, Yalnızçam Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 16:28 Güncelleme: 28.01.2024 - 16:47
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        Yalnızçam Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı
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        Ardahan'da hafta sonunu fırsat bilenler, Yalnızçam Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

        Doğu Anadolu, Karadeniz ile Kafkaslar'ın buluşma noktası olması ve sarıçamlar arasındaki pistleriyle öne çıkan merkeze gelen yerli ve yabancı misafirler, burada kayak ile snowboard yapmanın keyfini yaşadı.

        Kayak Merkezi Müdürü Hükümdar Baydar, AA muhabirine, çok sayıda kayakseverin hafta sonunu Yalnızçam'da değerlendirdiğini söyledi.

        Dünkü yoğun kar yağışını fırsat bilenlerin, bugün kayak yapmak için Yalnızçam'a geldiğini belirten Baydar, "Sezonun en yoğun gününü yaşadık. Bugün çok sayıda misafirimiz vardı. Özellikle çocuklar aileleriyle geldi. Dolu dolu bir hafta sonu geçirdik. Kristal karda kayak yapmak isteyenleri buraya bekliyoruz." dedi.

        Vatandaşlardan Serhat Demirbaş da merkezde kar kalitesinin çok iyi olduğunu belirterek, tüm kayakseverleri Ardahan'a davet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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