Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan İl Jandarma Komutanlığından "operasyonlarımız devam ediyor" paylaşımı

        Ardahan İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandoların, karlı ve soğuk havada yürüttüğü operasyonlara ilişkin paylaşım yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 13:36 Güncelleme: 26.01.2025 - 13:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan İl Jandarma Komutanlığından "operasyonlarımız devam ediyor" paylaşımı
        ABONE OL

        Ardahan İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandoların, karlı ve soğuk havada yürüttüğü operasyonlara ilişkin paylaşım yapıldı.

        Kentte, özellikle kırsalda bir metreyi bulan kar ve sıfırın altında 20 dereceye düşen soğuk havada jandarmanın asayişi sağlamaya yönelik operasyonları devam ediyor.

        Ardahan İl Jandarma Komutanlığı sosyal medya hesaplarında operasyonlara ilişkin, "Onlar vatanı yar belleyen yiğit Jandarmalar. Her an hazır, her şartta hazır. Komandolarımızın operasyonları devam ediyor." notu paylaşıldı.

        Paylaşımda yoğun karlı ve soğuk gecede yapılan operasyonlara ilişkin görseller yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartalkaya dehşetinde ifadeler ortaya çıkıyor!
        Kartalkaya dehşetinde ifadeler ortaya çıkıyor!
        Trump'tan Kanada'ya: ABD'nin eyaleti olması gerekiyor
        Trump'tan Kanada'ya: ABD'nin eyaleti olması gerekiyor
        Falezlerde tepki çekince yat limanında hayata geçirildi
        Falezlerde tepki çekince yat limanında hayata geçirildi
        İşte Solskjaer'in Antalyaspor 11'i...
        İşte Solskjaer'in Antalyaspor 11'i...
        İş insanı cinayetinde katil, sınıra 50 metre mesafede yakalandı!
        İş insanı cinayetinde katil, sınıra 50 metre mesafede yakalandı!
        Kuzey Kore "stratejik seyir füzeleri"ni test etti
        Kuzey Kore "stratejik seyir füzeleri"ni test etti
        Telefondaki ahlaksızlara soruşturma
        Telefondaki ahlaksızlara soruşturma
        G.Saray maçında ofsayt ve kırmızı kart var mı?
        G.Saray maçında ofsayt ve kırmızı kart var mı?
        "İlişkiler 25 kare yaşanıyor"
        "İlişkiler 25 kare yaşanıyor"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Barış Elma!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Barış Elma!
        Yurdun büyük bölümü yağışsız! İşte bugün beklenen hava durumu
        Yurdun büyük bölümü yağışsız! İşte bugün beklenen hava durumu
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        İsrail'de kalıcı ateşkes protestosu
        İsrail'de kalıcı ateşkes protestosu
        "Galatasaray zorlanıyor"
        "Galatasaray zorlanıyor"
        Otizm gözden kaçabiliyor! Bu belirtilere dikkat!
        Otizm gözden kaçabiliyor! Bu belirtilere dikkat!
        Yangın faciasını böyle kaydetti
        Yangın faciasını böyle kaydetti
        Jose Mourinho'nun Göztepe planı!
        Jose Mourinho'nun Göztepe planı!
        Gökyüzünde görsel şölen
        Gökyüzünde görsel şölen
        Dondurmada Guinness rekoru kırdılar
        Dondurmada Guinness rekoru kırdılar
        Süper Lig'de imza şov!
        Süper Lig'de imza şov!

        Benzer Haberler

        Kura Nehri'nde oluşan buharlaşma gün batımıyla görüntülendi
        Kura Nehri'nde oluşan buharlaşma gün batımıyla görüntülendi
        Arazi aracıyla buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde gezinti yaptı
        Arazi aracıyla buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde gezinti yaptı
        Ardahan'da donma tehlikesi geçiren Gürcü aileyi kurtaran ekip ödüllendirild...
        Ardahan'da donma tehlikesi geçiren Gürcü aileyi kurtaran ekip ödüllendirild...
        Ardahan eksi 23,3 ile dondu
        Ardahan eksi 23,3 ile dondu
        Ardahan'da kullanılmayan cami lojmanına çığ düştü
        Ardahan'da kullanılmayan cami lojmanına çığ düştü
        Posof'ta cami ve lojman üzerine çığ düştü
        Posof'ta cami ve lojman üzerine çığ düştü