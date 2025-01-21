Posof'ta cami ve lojman üzerine çığ düştü
ARDAHAN'ın Posof ilçesinde cami ve lojmanın üzerine çığ düştü.
ARDAHAN’ın Posof ilçesinde cami ve lojmanın üzerine çığ düştü. Bir bölümü çöken lojmanda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
Posof ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Günbatan köyünde akşam saatlerinde çığ düştü. Dağdan kopan kar kütlesi köy camisi ve cami lojmanının üzerini kapattı. Köylülerin durumu 112’ye bildirmesi üzerine bölgeye AFAD ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, çığ düşmesi sonucu bir bölümü çöken lojmanda şans eseri kimsenin olmadığını belirledi. Cami ve lojmana düşen kar kütlesinin temizlenme çalışmalarına başlandı.
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