Ardahan'da lise öğrencilerinden huzurevi sakinlerine ziyaret

Ardahan Fen Lisesi öğrencileri "2025 Aile Yılı" dolayısıyla Ardahan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Öğrenciler, ziyarette yaşlılarla sohbetin yanı sıra müzik dinletisi de gerçekleştirdi.

Okul Müdürü Aşkın Hüseyinoğlu, okul olarak aile yılını önemsediklerini, bu kapsamda çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Etkinliklerden bir tanesinin de Ardahan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etmek olduğunu belirten Hüseyinoğlu, "Okulumuz rehberlik servisi tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu etkinlik gerçekleştirildi. Proje kapsamında öğrencilerimiz, ziyaret süresince öğrencilerimiz büyüklerimizle sohbet ederek onlara eşlik etti, kuşaklar arası dayanışma ve sevgi bağlarının güçlenmesine katkı sağladı." dedi.

Daha sonra öğrenciler, öğretmenleri Kader Gülşah Kurtbaş ile Emine Hatun Acar eşliğinde hazırladıkları hediyeleri yaşlılara verdi.