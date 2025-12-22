Ardahan'da ambarda çıkan yangında 1 traktör ile 2 bin ot balyası yandı

Yangında ambarın yanı sıra 1 traktör, 2 bin ot balyası ile 10 ton tahıl yandı.

