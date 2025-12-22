Habertürk
Habertürk
        Ardahan Haberleri

        Ardahan'da ambarda çıkan yangında 1 traktör ile 2 bin ot balyası yandı

        Ardahan'da ambarda çıkan yangında, 1 traktör, 2 bin ot balyası ile 10 ton tahıl yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 14:37 Güncelleme: 22.12.2025 - 14:37
        Ardahan'da ambarda çıkan yangında 1 traktör ile 2 bin ot balyası yandı
        Ardahan'da ambarda çıkan yangında, 1 traktör, 2 bin ot balyası ile 10 ton tahıl yandı.

        Hanak ilçesinin Ortakent Mahallesi'nde Uygar Şentürk'e ait ambarda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangında ambarın yanı sıra 1 traktör, 2 bin ot balyası ile 10 ton tahıl yandı.

