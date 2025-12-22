Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Yurtta en düşük sıcaklık sıfırın altında 15 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü

        Yurt genelinde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 15 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 11:26 Güncelleme: 22.12.2025 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yurtta en düşük sıcaklık sıfırın altında 15 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yurt genelinde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 15 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde kaydedildi.

        Ardahan genelindeki dondurucu soğuklar sürüyor.

        Termometrelerin gece sıfırın altında 10 dereceyi gösterdiği il merkezinde soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        İl merkezindeki Kura Nehri ve Alabalık Deresi'nin yüzeyi buzla kaplandı.

        Ayrıca yurtta gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 15 derece ile Göle ilçesinde ölçüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        23 yaşında hayattan kopardılar!
        23 yaşında hayattan kopardılar!
        Arkadaş ziyareti dediler... Vurgun yaptılar
        Arkadaş ziyareti dediler... Vurgun yaptılar
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Yeni yıl sepetlerinin fiyatları belli oldu
        Yeni yıl sepetlerinin fiyatları belli oldu
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Cinsel istismar, tehdit ve şiddet... Dramdan burun estetiği çıktı!
        Cinsel istismar, tehdit ve şiddet... Dramdan burun estetiği çıktı!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Oğlu sokakta öldürülmüştü... Sokak düğününde kanlı düello!
        Oğlu sokakta öldürülmüştü... Sokak düğününde kanlı düello!
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Icardi tarihe geçti: Hagi'yi geride bıraktı!
        Icardi tarihe geçti: Hagi'yi geride bıraktı!
        Arazi kavgasında öldürdü! Katil 7 yıl kaçtı ama...
        Arazi kavgasında öldürdü! Katil 7 yıl kaçtı ama...
        Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
        Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
        Trafik ışıkları neden hep aynı sırada yanar?
        Trafik ışıkları neden hep aynı sırada yanar?

        Benzer Haberler

        Çıldır Gölü'nde buz kütleleri sahile vurdu
        Çıldır Gölü'nde buz kütleleri sahile vurdu
        Vali Çiçek, Ardahan Üniversitesi'nde söyleşi programına katıldı
        Vali Çiçek, Ardahan Üniversitesi'nde söyleşi programına katıldı
        Ardahan'da "Bağımlılıkla Mücadele Konferansı" düzenlendi
        Ardahan'da "Bağımlılıkla Mücadele Konferansı" düzenlendi
        Ardahan'da esnaf soğuk havada yiyecek bulamayan güvercinleri imece usulü be...
        Ardahan'da esnaf soğuk havada yiyecek bulamayan güvercinleri imece usulü be...
        Karla beyaza bürünen Göle Ovası'ndaki menderesler dronla görüntülendi
        Karla beyaza bürünen Göle Ovası'ndaki menderesler dronla görüntülendi
        Ardahan'da jandarmadan hayvan hırsızlığına karşı SMS'li uyarı
        Ardahan'da jandarmadan hayvan hırsızlığına karşı SMS'li uyarı