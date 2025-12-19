Habertürk
        Ardahan'da jandarmadan hayvan hırsızlığına karşı SMS'li uyarı

        Ardahan'da jandarmadan hayvan hırsızlığına karşı SMS'li uyarı

        Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvan hırsızlığına karşı SMS ile çiftçiler ve besicileri uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 21:24 Güncelleme: 19.12.2025 - 21:24
        Ardahan'da jandarmadan hayvan hırsızlığına karşı SMS'li uyarı
        Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvan hırsızlığına karşı SMS ile çiftçiler ve besicileri uyardı.

        Yaklaşık 350 bin büyükbaş ve 150 bin küçükbaş varlığıyla önemli hayvancılık merkezlerinden Ardahan'da hayvan hırsızlığı, sorunların başında geliyor.

        Son günlerdeki hayvan hırsızlıklarına dikkati çeken İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların ekonomik kaybını önlemek amacıyla çalışma yürüttü.

        Jandarmanın ilgililere gönderdiği "Hayvan alım-satımında sazan sarmalı dolandırıcılığına dikkat" başlıklı SMS'de şu ifadelere yer verildi:

        "Kapora gönder', 'Nakliye parası yatır,' 'Satış kesinleşti' gibi bahanelerle para talep edenlere dikkat. Dolandırılmamak için tanımadığınız kişilere kapora göndermeyin. Hayvanı görmeden ödeme yapmayın. Resmi evrak ve kimlik doğrulaması olmadan işlem yapmayın. Piyasa fiyatının altındaki 'ucuz' ilanlara inanmayın. Şüpheli durumlarda kolluk kuvvetlerine başvurun. Unutmayın, güvenli ticaret, kontrollü iletişimle başlar."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

